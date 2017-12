Bývalý kapitán reprezentace Rosický ukončil kariéru, na Spartě by ale rád pokračoval

Tomáš Rosický ve středu ukončil kariéru, do jarní části ligové soutěže už v dresu Sparty nenastoupí. Rád by ale v klubu pokračoval.

Praha - Bývalý kapitán české reprezentace Tomáš Rosický v sedmatřiceti letech ukončil hráčskou kariéru. Trojnásobný vítěz ankety Fotbalista roku, který prošel angažmá ve Spartě, v Dortmundu a londýnském Arsenalu, to oznámil na dnešní tiskové konferenci v Praze.

"Moje tělo dlouho říkalo, že už nechce pokračovat. Já to tahal vždy hlavou, i když to bylo i přes závit. Nyní mi ale vypnula i mysl a nemá cenu pokračovat. Teď už nemám na hřišti ani co nabídnout," řekl Rosický. "Nemám žádný zdravotní problém, je to čistě mé rozhodnutí, přišel jsem na to, že to, co bych chtěl nabídnout, už nemohu," dodal.

"Po dlouhé úvaze jsem došel k názoru, že své tělo už nedokážu připravit na zátěž, kterou vyžaduje profesionální fotbal," uvedl na mimořádné tiskové konferenci

"Představoval jsem si to jinak"

Rosický se vrátil do Sparty loni v srpnu po deseti letech strávených v Arsenalu. Kvůli vleklým zdravotním potížím, které poznamenaly celou jeho slibně rozjetou kariéru, však nastoupil v nejvyšší soutěži k pouhým dvanácti zápasům, navíc převážně jen jako střídající hráč.

"Svůj návrat do Sparty jsem si představoval jinak, ale ani chviličku toho nelituji," prohlásil Rosický. Plánuje, že bude na Letné pokračovat ve funkcionářské roli. "Fotbal mám strašně rád, takže je velmi dobrá šance, že ve Spartě budu pokračovat. O fotbale dost vím a mám co nabídnout. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Mám představu, jak by to mělo vypadat, ale také vím, že se toho musím hodně naučit. Mám nejblíže ke sportovnímu úseku, ale já se v klubu vždy zajímal o to, jak je klub řízený celkově. Ať to bylo v Arsenalu a Dortmundu," dodal.

Rosický je odchovancem Kompresorů Praha a profesionální kariéru odstartoval ve Spartě. V květnu 1999 debutoval v první lize a v rudém dresu odehrál 42 ligových zápasů a vstřelil osm gólů, třikrát se Spartou slavil titul. V lednu 2001 přestoupil do Dortmundu za 449 milionů korun, což z něj tehdy učinilo nejdražšího fotbalistu české i německé ligy.

Litoval zranění i Eura

V Dortmundu se později sešel s Janem Kollerem a spolu vytvořili úderné duo, které táhlo tým za německým titulem v roce 2002 a za postupem do finále Poháru UEFA. Celkem za Dortmund odehrál 189 utkání a dal 24 gólů. Hráče s přezdívkou Malý Mozart v létě 2006 koupil Arsenal za zhruba 300 milionů korun. V dresu londýnského klubu vydržel deset let, v 247 zápasech vstřelil 28 branek a dvakrát vyhrál Anglický pohár.

V národním týmu debutoval v roce 2000 a v roce 2006 se stal kapitánem. Poslední utkání odehrál na Euru 2016 ve Francii proti Chorvatsku. Na kontě má 23 gólů ve 105 utkáních, přičemž více zápasů odehráli jen Karel Poborský a Petr Čech.

"Určitě mohu být pyšný na to, že i přes ty mé zdravotní trable jsem dokázal odehrát přes sto zápasů za reprezentaci. Kdykoli jsem mohl, tak jsem přijel rád. Vyzdvihnout jeden moment je těžké, protože jich bylo spousta. Ale mrzí mě, že jsme nevyhráli EURO 2004, protože ten tým tehdy na to měl," řekl Rosický.

Během kariéry ho výrazně limitovaly zdravotní potíže. Po zranění podkolenní šlachy, které utrpěl v lednu 2008, nehrál dvacet měsíců. Problémy měl i v dalších letech. Přišel i o celou sezonu 2015/16.

"Mrzí mě, že jsme nikdy nepřišel na to, jak moc dobrý jsem mohl být. Všechno bylo rozjeté tak, jak jsem si plánoval. Ale v nejdůležitějším věku kariéry, kdy jsme se cítil nejlépe, jsem musel pauzírovat. Pak už jsem to jen doháněl, ale už jsem se nemohl posunout dál. To mě strašně mrzí," připustil.