První medaile pro Česko! Vítková bere ze sprintu bronz, od stříbra ji dělilo 1,6 sekundy

Česko může slavit první olympijskou medaili z her Pchjongčchangu. Získala ji v biatlonovém sprintu Veronika Vítková, jež skončila třetí za Němkou Laurou Dahlmeierovou a Norkou Marte Olsbuovou. Od stříbra ji přitom dělilo jen 1,6 sekundy. Vítková si tímto výkonem ale vytvořila skvělou pozici do pondělní stíhačky. Fantastický výkon předvedla také celkově 15. Markéta Davidová.

"Jsem nadšená, protože tohle je moje první velká individuální medaile. Mám medaili z her v Soči, ale z mixu, ale teď mám moji medaili," radovala se Vítková.

Češi začali stejně jako před čtyřmi lety na olympiádě v Soči, kde v úvodním sprintu her získal bronz Jaroslav Soukup. "Je hezké, když po čtyřech letech můžete zažívat něco podobného," řekl šéftrenér biatlonistů Ondřej Rybář. "Jsem strašně šťastný i proto, že si biatlon získal dobré jméno, máme v Čechách spoustu fanoušků a tohle je něco, co dělá radost. Kdo čekal na biatlon, dočkal se velkého úspěchu a biatlon se zase vryje fanouškům o něco víc pod kůži," dodal Rybář.

V nezvykle pozdním večerním čase se Vítková vyrovnala s mrazem i větrem na střelnici. Minula jen druhou ránu vestoje. "Jak foukalo, na chvíli polevilo, já stála proti větru. Myslím, že rána šla doleva, " řekla Vítková. "Byla daleko, ale tady to tolik nemrzí, protože je to bronz, a hodně cenný," řekl Rybář.

Vítková patřila i mezi nejrychlejší běžkyně, měla devátý čas. "Na trati to bylo těžké, protože foukalo. Chvílemi tam byly úplné větrné mlýny, co nás zastavovaly, na střelnici se to taky točilo. Naštěstí jsem dokázala vleže zareagovat na vítr, tam mi to popadalo, škoda jedné rány vestoje," komentovala svůj výkon Vítková.

Ze střelnice podruhé odjížděla s náskokem jediné desetiny před Olsbuovou, ale Norka ji v závěrečných 1400 metrech těsně porazila. Před obě se dostala Dahlmeierová a devětadvacetiletá česká reprezentantka pak musela v cíli dlouhé minuty čekat, jak se povede jejím soupeřkám. Nakonec se přece jen dočkala první individuální medaile z velké akce.

Vítková potvrdila, že se jí ve sprintu daří, v lednu v této disciplíně obsadila třetí místa v závodech Světového poháru v Oberhofu i Anterselvě. "Líp se olympiáda rozjet nemohla," glosoval výkon své svěřenkyně trenér Zdeněk Vítek.

Jednadvacetiletá Markéta Davidová při olympijském debutu udělala stejně jako Vítková jednu chybu a po druhé střelbě atakovala umístění v první desítce, ale v posledním kole ztratila a skončila patnáctá. Rovněž jednou chybovala Jessica Jislová, která obsadila 23. příčku. Eva Puskarčíková skončila s třemi chybami na 43. místě.

Držitelka čtyř individuálních titulů z mistrovství světa Dahlmeierová získala první olympijské zlato díky bezchybné střelbě a čtvrtému běžeckému času.

Na triumfy z Vancouveru a ze Soči nenavázala slovenská reprezentantka Anastasia Kuzminová, která třikrát minula a byla až třináctá. Další šanci na zisk olympijské medaile promarnila dvojnásobná vítězka Světového poháru a vedoucí žena tohoto seriálu Kaisa Mäkäräinenová. Finská hvězda byla s třemi chybami pětadvacátá.

Biatlon, sprint žen na 7,5 km:

1. Dahlmeierová (Něm.) 21:06,2 (0 trest. okruhů), 2. Olsbuová (Nor.) -24,2 (1), 3. Vítková (ČR) -25,8 (1), 4. Dorinová Habertová (Fr.) -33,1 (1), 5. Hinzová (Něm.) -40,3 (1), 6. Vittozziová (It.) -40,5 (1), 7. Öbergová (Švéd.) -40,8 (1), 8. Cadurischová (Švýc.) -45,5 (1), 9. Domračevová (Běl.) -46,2 (2), 10. Braisazová (Fr.) -47,9 (2), …15. Davidová -57,1 (1), 23. Jislová -1:22,9 (1), 43. Puskarčíková (všechny ČR) -2:13,6 (3).