Zlatý sen se rozplynul za 27 sekund. Češi Rusku nedali ani gól a zahrají si o bronz

Čeští hokejisté podlehli v semifinále olympijského turnaje Rusku 0:3, a čeká je tedy pouze sobotní duel (13.10) o třetí místo. V něm se utkají s Kanadou. Rusku vystřelili vítězství Nikita Gusev a Vladislav Gavrikov, kteří se trefili v rozmezí 27 sekund druhé třetiny. V závěru do prázdné české branky pojistil ruské vítězství Ilja Kovalčuk. České střelce vynuloval brankář Vasilij Košečkin.

Pchjongčchang - Čeští hokejisté si o zlato v Pchjongčchangu nezahrají. V semifinále olympijského turnaje podlehli svěřenci kouče Josefa Jandače ruskému týmu 0:3 a čeká je pouze boj o bronz s Kanadou, která podlehla překvapivě Německu 3:4.

"Mužstvo dřelo, bojovalo, ale hokej se hraje na góly a ty jsme nedali. Je to pořád dokola. Nemám klukům co vytknout. Kromě toho, že prostě nedáváme góly. Přesilovky jsme sehráli dobře, i s tlakem, ale neproměňujeme šance. To je to, co nás na turnaji trápí," řekl Jandač.

První porážka Čechů na turnaji se začala rodit ve 28. minutě, kdy pohnul bezbrankovým skóre útočník Nikita Gusev. Náskok největšího favorita na zlato navíc už po 27 vteřinách navýšil bek Vladislav Gavrikov. Třetí trefou stvrdil v závěru postup útočník Ilja Kovalčuk, čisté konto vychytal díky 31 úspěšným zákrokům Vasilij Košečkin.

Sborná má s postupem do finále i jistotu medaile, která bude pro tým po čtvrtfinálových porážkách ve Vancouveru 2010 i doma v Soči před čtyřmi lety první od Salt Lake City 2002, kde Rusko vybojovalo po vyřazení Čechů ve čtvrtfinále bronz. Na souboj obou týmů došlo i o čtyři roky později v Turíně 2006, kdy zápas o třetí příčku vyhrálo české národní mužstvo. Navázat na tento cenný kov se Češi budou pokoušet v sobotu od 13:10 SEČ.

Češi hráli od začátku s favoritem povedenou a vyrovnanou partii, v níž jim ale k lepšímu výsledku scházelo to nejdůležitější - góly. Řepík ranou bez přípravy prověřil Košečkina, chvilku poté Zub sebral Radilovi možnost dorážky z úhlu do odkryté branky.

Rusové pak špatně vystřídali, v následné přesilovce ztlumil Košečkin Mozíkovu bombu. V 10. minutě prolétl Kaprizov českou obranou, ale bekhendem při zakončení minul. Při první ruské přesilovce pak právě Kaprizov zakončoval sám zblízka z první, ale Francouz vytáhl skvělý zákrok lapačkou.

Když už se hrálo v pěti, těsně minul Tělegin. Jen chvilku poté se na Francouze řítil Kalinin, chtěl zasunout puk bekhendem mezi betony, ale český gólman mu tam nenabídl ani nejmenší mezírku.

Výčet šancí ve druhé třetině otevřel ve 25. minutě Prochorkin, Francouz byl na místě. Zahanbit se nenechal ani Košečkin při Červenkově pokusu z úhlu. Ve 28. minutě už se změnilo skóre, poté co dostal příliš prostoru tvořit Dacjuk, našel osamoceného Guseva a ten nezaváhal.

Česká střídačka přispěchala ještě s výzvou kvůli postavení Kaprizova v brankovišti, jenže sudí po pečlivém přezkoumání situace potvrdili platnost gólu.

Podívejte se na nakonec vítězný gól Nikity Guseva.

"Byl tam, ale já nevím, jak se to pořádně hodnotí… Gólmanovi asi vyloženě nepřekážel," připustil útočník Roman Červenka. "Uznali to. Když si vzpomenete na náš gól na mistrovství světa v Praze proti Kanadě, tak uznaný nebyl, ale neuděláme nic. Když řekne rozhodčí, že to gól byl, tak byl. Nebudeme to házet na tenhle gól," prohlásil Červenka.

Jen o necelou půlminutu později zkrotil při přečíslení dvou na jednoho Gavrikov "žabku" od Tělegina a zasadil velkou ránu českému sebevědomí a odhodlání. Kovalčuk pak faulem kolenem sestřelil nešetrně beka Koláře, ten se ale později do hry vrátil.

Následoval drtivý tlak v přesilovce, kanonýr Růžička měl tři pokusy ze své parkety, nabíjel mu Červenka, ale prvními dvěma střelami minul odkrytou branku Rusů. Kovalčuk po návratu na led fauloval znovu, ale gól naděje nepřicházel. Před přestávkou mohl naopak zvýšit Grigorenko.

Ve třetí třetině se dostal do hry z pozice třináctého útočníka Zohorna. Ve 46. minutě měl obrovskou možnost Koukal, ale pohotový Košečkin stihl pravým betonem puk vytěsnit. Po zakolísání Kiseleviče před vlastní brankou se do obrovské šance dostal Koukal, jenže ruský gólman měl na své straně i potřebný kousek štěstí.

Čeští hokejisté se nevzdávali a bojovali o kontaktní gól. Radil měl ještě příležitost ke zdramatizování závěru, ale ani on nenašel recept na bezchybného Košečkina. Kouč Jandač sáhl v závěru k dlouhé hře bez brankáře a 21 sekund před koncem základní hrací doby toho využil kanonýr Kovalčuk.

ČR - OSR 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 28. N. Gusev (Dacjuk), 29. Gavrikov (Tělegin, Grigorenko), 60. Kovalčuk (Zub, Zubarev). Rozhodčí: Iverson (Kan.), Lemelin (USA) - Dahmén (Švéd.), Suominen (Fin.). Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 4330.

Sestavy:

ČR: Francouz - Mozík, Kolář, Kundrátek, Jordán, Nakládal, Polášek, O. Němec - Řepík, Horák, Birner - M. Erat, Jan Kovář, D. Kubalík - M. Růžička, Mertl, Červenka - Radil, Koukal, Sekáč - od 41. navíc T. Zohorna. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Jaroslav Špaček a Václav Prospal.

OSR: Košečkin - Vojnov, Gavrikov, Kiselevič, Nestěrov, Zub, Zubarev, Jakovlev - Kalinin, Andronov, Kovalčuk - Kaprizov, Dacjuk, N. Gusev - Barabanov, Širokov, Prochorkin - Grigorenko, Kablukov, Tělegin - Mozjakin. Trenéři: Oleg Znarok, Rašit Davydov, Igor Nikitin, Harijs Vitolinš a Alexej Žamnov.