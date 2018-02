Jsem držgrešle, říká Ledecká. Za medaile dostane 3,5 milionu, do konce života ale zajištěná není

Česká superhvězda by si chtěla pořídit kuchařku, která by jí na cestách za závody vyvařovala.

Pchjongčchang - Dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká netuší, zda se ziskem zlatých medailí na hrách v Pchjongčchnagu zajistila do konce života. Faktem je, že její marketingová cena vyletěla strmě vzhůru.

Jisté je, že za dva korejské triumfy Ledecká dostane tři a půl milionu korun od Českého olympijského výboru (1,75 milionu korun za každé zlato). Další finance získá od stávajících sponzorů a její manažeři mluví o doplnění velkého partnera.

"Já jsem hrozná držgrešle a na prachy, to všichni vědí, takže z toho mám velkou radost," vtipkovala Ledecká na tiskové konferenci. "Pomůže to celému týmu," doplnila už vážně s tím, že její hlavní touhou je lyžovat a snowboardovat.

Realizační tým Ledecké čítá dohromady šest lidí. Všechno řídí maminka Zuzana, kamkoli na tréninkové kempy a závody jezdí fyzioterapeut Jakub Marek a trenér/servisman Petr Kouřil. Podle disciplíny se střídají sjezdařští kouči Tomáš Bank a jeho bratr Ondřej se snowboardovým trenérem Justinem Reiterem z USA.

Provoz uskupení týmu STR (Ester) stojí na rok šest až sedm milionů korun, což během olympiády uvedl manažer Viktor Valta. Zpočátku ji podporovali rodiče, otec Janek do dcery do osmnácti let investoval asi dvanáct milionů. V době plnoletosti se rozhodla uživit ježděním sama a nyní má příjem asi deset milionů ročně.

Vedle podpory od armádního klubu Dukla, minima z lyžařského svazu a loni od ČOV jsou zásadní sponzoři. Další peníze má z odměn ze závodů, v této sezoně si na prkně vyjela okolo 1,3 milionu korun a na lyžích necelých 150 tisíc.

Kdyby si osobně něco za vydělané peníze pořizovala, tak kuchařku, která by s ní jezdila po závodech. "A všude mi vařila. Jídlo řešíme všude. Chtěla bych jíst správně, ale není to jednoduché. Maminka se může přetrhnout, i když je spousta věcí, které dokáže, tak býváme na hotelech, kde se nedá příliš vybírat. Kdybych měla kuchařku, vařila by mi a mohla bych se posunout dopředu," řekla Ledecká.

Nemyslí si, že se ziskem dvou zlatých medailí během osmi dnů finančně zajistila do konce života. "Když vidím svého dědu, tak ani zdaleka ne," připomněla hokejového mistra světa Jana Klapáče. "Děda toho dokázal spoustu, je to fakt frajer a není to, že by si teď mohl dělat, co chtěl, a měli s babičkou peněz, kolik potřebujou. Přijde mi, že sportovních veteránů si nedokážeme tolik vážit, to je můj názor," řekla.

V současnosti je ale jiná doba a Ledecká si nejspíš opravdu může vydělat dostatek peněz. "To se teprve ukáže," řekla dvojnásobná mistryně světa na prkně, kterou zastupuje a partnery jí zajišťuje agentura Sport Invest Marketing.

Ledecká se na výběru potenciálních sponzorů podílí. Spolu se svými manažery se o nabídce baví a probírají i jednotlivé nároky plnění ze strany závodnice. "Chci se soustředit hlavně na sport a ne běhat po sponzorských akcích. Vždycky jsem to tímhle směrem směřovala, proto to je důležitý faktor," podotkla Ledecká.

Pro prezentování značky a budování mediálního obrazu je důležitý i kontakt s fanoušky. Ten se odehrává nejvíce na sociálních sítích a Ledecké se na nich během olympiády počet sledovatelů zdvojnásobil. "Asi to je potřeba a já se snažím, jdu do sebe. Strašně si vážím všech těch fanoušků, co mi píšou a fandí. Na druhou stranu jsem tu hlavně od toho, abych jezdila z kopce dolů," řekla.