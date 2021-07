Velká nepříjemnost pro Italy:

Šest sportovců a dalších sedm členů italské výpravy muselo v olympijské vesnici do karantény poté, co byli vyhodnoceni jako blízký kontakt novináře, který měl po společném příletu do Tokia pozitivní test na koronavirus. Jména postižených sportovců pořadatelé nezveřejnili, jasné je podle agentury AGI jen to, že se jedná o reprezentanty v boxu, skocích do vody a skateboardingu.

Sportovci nejsou v izolaci a mohou v omezeném režimu dál trénovat. Pokud budou mít i nadále negativní testy, nepřijdou ani o start na olympijských hrách.