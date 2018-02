Ženský slopestyle je tématem dne. Zdaleka se na pořadatele nezlobí jen Šárka Pančochová. Závod označila za velmi nebezpečný i bronzová Enni Rukajrviová z Finska. "Bylo to hodně o štěstí, nikdy jsem nic takového nezažila," řekla BBC. "Byla to absolitní loterie, s ostatními závodnicemi jsme se jen ptaly, proč to neodsunou," popsala britská snowboarďačka Jenny Jonesová. "Bylo to jako jachtařit na prkně," dodala. Závod poznamenal také ošklivý pád Aimee Fullerové.