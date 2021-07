Plíšková je šťastná povaha, nesesype se, říká Šavrda. Hlavně nebláznit jako Běloruska

Karolína Plíšková slaví postup do finále Wimbledonu. autor: Reuters

Zbývá poslední krok, bezpochyby ale ten nejtěžší. Karolína Plíšková si v sobotu po spanilé jízdě Wimbledonem zahraje své druhé grandslamové finále kariéry. Soupeřkou jí bude světová jednička Ashleigh Bartyová z Austrálie.

Kdybyste mu před čtrnácti dny řekli, že bude devětadvacetiletá Češka ve finále travnatého grandslamu, nevěřil by. To Vladislav Šavrda přiznává.

"Je to pro mě překvapení, to ano. Ale už ne takové, když jsem viděl její první kola. Ukázala tam, že se dostala do velmi dobré formy, narostlo jí sebevědomí. Řeč těla a pohyb jasně ukazovaly, že je opravdu velmi v pohodě," říká zkušený český funkcionář a bývalý trenér.

Plíšková zažívala sezony hrůzy. Výsledkově, nikoli pocitově. Sama neustále zdůrazňovala, jak je v tréninkovém procesu vše v nejlepším pořádku a ani v zápasech nepociťovala žádný drastický sešup formy.

"Ta sezona vydařená nebyla, potom ale udělala finále tisícovky v Římě. To byl pro mě signál, že se situace obrací k lepšímu. Dostavovalo se sebevědomí," podotýká Šavrda.

Odepisovat Plíškovou podle něj nebylo namístě. Zvlášť v momentální situaci na okruhu. Ženský tenis nemá žádného vyloženého hegemona, absolutní špička se rozšířila a vyrovnala.

"Je to nesmírně srovnané. Tipnout si před turnajem, kdo vyhraje, je hodně složité. Vždyť jsme to viděli v Paříži u Báry Krejčíkové. Nárok vyhrát si může dělat třeba dvacet žen," říká někdejší daviscupový kapitán.

"Záleží na momentálním rozpoložení, na dobrém losu, na tom, jestli funguje na sto procent zdraví. Když se to všechno sejde, tak to může vyústit v triumf," dodává.

Potřebuji, aby se mi někdy sešel los, opakovala Plíšková několikrát při minulých grandslamových nezdarech. Na letošním Wimbledonu to vyšlo. Pět prvních soupeřek nemělo proti rozjeté Češce žádnou šanci a semifinálová favoritka Aryna Sabalenková disponuje způsobem hry, který české tenistce sedí.

"Určitě jí vyhovuje víc ta střelnice proti Bělorusce než to, co ji čeká ve finále. To je jednoznačné," naznačuje Šavrda, že to bude mít Plíšková proti Bartyové ohromně těžké.

"Barty je mimořádně technicky vybavená hráčka, i takticky vyspělá, klidná, s bohatými zkušenostmi. Ten zápas bude pro Karolínu hrozně složitý. Muselo by se jí znovu sejít všechno: pozitivní myšlení, výborné podání a celkově i dobrý průběh zápasu, aby měla šanci tenhle velmi cenný grandslamový titul získat," vyjmenovává manažer štvanického klubu I. ČLTK Praha.

Servis bude pochopitelně jedním z hlavních klíčů. Plíškové musí chodit stejně jako v semifinále, kdy Sabalenkovou pustila k jednomu jedinému brejkbolu.

"S koučem určitě stanoví taktiku, že to nesmí být o dlouhých výměnách. Nesmí přistoupit na hru Bartyové, která to bude chtít rozdělovat svým čopovaným bekhendem. Plíšková musí být tou aktivní hráčkou, která bude chodit do rizika," říká Šavrda.

Zase se ale česká tenistka nesmí nechat unést a začít "bláznit".

"Příkladem je Sabalenka v semifinále. Ta hrála na plné riziko, až přes čáru. Dělala pak hodně chyb," soudí Šavrda.

Nechce ale spekulovat o tom, kdo ve finále nemá co ztratit a na které z hráček bude větší tlak.

"Nemám ten obrat rád. Finále už není o tom, že by někdo neměl co ztratit. Naopak, obě mají hodně co získat. A Karolína, která už byla světovou jedničkou, vždycky snila o grandslamovém titulu," podotýká.

Zároveň si nemyslí, že by Plíškovou mohla semlít tíha okamžiku a finálová atmosféra na londýnském Centre Courtu: "Je zkušená, navíc šťastná povaha. Nebude s tím mít problém. Nemyslím si, že by ji finále tak nervově dostalo, že by se nějak sesypala."

Kdyby si měl na finále vsadit? "Spíš bych řekl, že je to 60 : 40 pro Barty. Věřím ale, že to může být opravdu pěkný a hodně vyrovnaný zápas," uzavírá Šavrda.

Finále Wimbledonu mezi Ashleigh Bartyovou a Karolínou Plíškovou můžete sledovat v sobotu odpoledne v podrobné on-line reportáži na Aktuálně.cz.