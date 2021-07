Plíšková slaví postup do finále Wimbledonu. Otočila vývoj bitvy se Sabalenkovou

Tenistka Karolína Plíšková postoupila poprvé do finále Wimbledonu. Česká hráčka porazila v semifinále na trávě v All England Clubu turnajovou dvojku Arynu Sabalenkovou z Běloruska 5:7, 6:4 a 6:4. O svůj první grandslamový vavřín bude hrát v sobotu se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou. Australanka v prvním semifinále zdolala Němku Angelique Kerberovou 6:3 a 7:6.

Devětadvacetiletá Plíšková je první Češkou ve finále Wimbledonu po sedmi letech. Navázala na Petru Kvitovou, vítězku londýnského turnaje z let 2011 a 2014. Slavný travnatý grandslam vyhrály i Jana Novotná (1998) a devětkrát rekordmanka Martina Navrátilová, ale ta získala všechny tituly pod americkou vlajkou.

"Jsem ve finále a to je samozřejmě skvělé, úžasný úspěch," řekla Plíšková v rozhovoru na kurtu. "Byl to skvělý tenis z obou stran. Ona hrála tak rychle, že je těžké přemýšlet, co se děje. Vydržela jsem soustředěná a jsem přešťastná, že jsem prošla do finále."

Plíšková od začátku zápasu výborně podávala a získávala gamy jistě. Při servisu Sabalenkové si postupně vypracovala v úvodní sadě osm brejkbolů, ale Běloruska pokaždé pod tlakem zahrála skvěle. Za stavu 5:5 vedla česká tenistka 40:0 a měla ještě jednu šanci získat podání soupeřky, ale ani jednou neuspěla. "Byla jsem frustrovaná, ona vždycky dala neuvěřitelný servis a zahrála (při brejkbolu) výborně," řekla Plíšková.

První set rozhodla dvanáctá hra při podání Plíškové. Bývalá světová jednička mimo jiné zkazila smeč, poprvé čelila brejkbolu, který byl zároveň setbolem, a udělala dvojchybu.

Plíškovou mohla nevydařená koncovka první sady rozhodit, ale udržela koncentraci a dál se mohla opřít o svoji největší zbraň - o servis. A konečně prorazila podání Bělorusky, čistou hrou zvýšila na 3:2 a brejk vzápětí potvrdila suverénně v gamu, v kterém dala tři esa. Sabalenková více chybovala a Plíšková nekompromisním forhendem druhý set uzavřela.

Do rozhodující sady vstoupila klidně a jistě působící Plíšková dalším brejkem. "Plíšková krásně drží nervy," chválila ji Navrátilová při komentování v televizi. Česká hráčka už si nepřipustila Bělorusku k tělu. Před svým podáním při mečbolu se lehce usmála a utkání uzavřela třináctým esem. Celkem zaznamenala 31 vítězných míčů a jen 17 nevynucených chyb.

Grandslamový turnaj může mít podruhé za sebou českou vítězku. Na pařížské antuce v červnu senzačně triumfovala Barbora Krejčíková. Plíšková je ve finále na turnaji velké čtyřky podruhé v kariéře. Poprvé se do něj dostala v roce 2016 na US Open, kde prohrála s Kerberovou.

Bartyová, která měla díky postupu do semifinále jisté, že zůstane světovou jedničkou, si zahraje o druhý grandslamový titul. Poprvé uspěla předloni na Roland Garros. Ve Wimbledonu může navázat na svůj úspěch z juniorek, mezi kterými zde zvítězila před deseti lety.

V nervózní první hře zápasu s Kerberovou odvrátila Bartyová brejkbol a pak šla díky aktivnímu tenisu rychle do vedení 3:0. Brejk do konce sady udržela. Ve druhém setu naopak 0:3 prohrávala, ale nedovolila Němce set za stavu 3:5 dopodávat. V tie-breaku rychle vedla 6:0 a proměnila třetí mečbol.

"Je to neuvěřitelné a jsem blízko naplnění svého dětského snu. Mám za sebou vzestupy a pády a lidi, kteří mě sem dovedli. Hrát finále Wimbledonu je nejvíc ze všeho," radovala se pětadvacetiletá Bartyová, která je první Australankou ve finále turnaje po 41 letech. Navázala na Evonne Goolagongovou, která v roce 1980 získala svůj druhý wimbledonský titul.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 35 milionů liber):

Ženy:

Dvouhra - semifinále:

Karolína Plíšková (8-ČR) - Sabalenková (2-Běl.) 5:7, 6:4, 6:4.

Juniorky:

Dvouhra - 3. kolo:

L. Fruhvirtová (8-ČR) - Pridankinová (Rus.) 6:1, 6:2, Dudeneyová (Brit.) - Klimovičová (ČR) 6:4, 6:4.