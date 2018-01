Jágr má cestu do Evropy volnou, žádný tým NHL si ho nevybral

Ani jeden z týmu NHL nevyužil možnost sáhnout po Jaromíru Jágrovi, jenž byl umístěn na seznam nechráněných hráčů. Úspěšný hokejista tak má volno k návratu do Evropy.

Calgary - Jaromír Jágr zůstává hráčem týmu NHL Calgary Flames. Zřejmě tak definitivně ukončí kariéru za mořem a odejde z NHL do Evropy. Žádný z týmů nevyužil do uzávěrky v pondělí v 18 hodin našeho času možnosti si ho vybrat na seznamu nechráněných hráčů, takzvaném "waiver listu". Uvedly to stránky tsn.ca.

Pětačtyřicetiletý útočník se s největší pravděpodobností do rodného Kladna, kde vlastní klub první ligy Rytíři. Kladenský deník dokonce psal, že by se měl v Praze objevit už během pondělí.

To uvedl i expert TSN Bob McKenzie po zveřejnění zprávy o tom, že si Jágra jiný klub nevybral. Podle něj by měl český útočník měl dokončit sezonu v Evropě. Flames ho prý pošlou do Kladna.

Jaromir Jagr (CGY) clears waivers. Expectation is his NHL contract for balance of season will be assigned to Kladno in CZE. — Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) January 29, 2018

Kvůli absenci v tréninkovém kempu, tím způsobeném pozdějším startu do sezony a následně problémech s třísly i kolenem sehrál Jágr za Calgary jen 22 utkání a připsal si sedm bodů za gól a šest asistencí.

Přišel tak už o naději dorovnat legendárního Gordieho Howea, který drží rekord v počtu odehraných zápasů v NHL. Jágr má na kontě 1733 utkání a patří mu třetí místo za Markem Messierem (1756) a Howem (1767).

Kladno tlačí čas

V Kladně jsou na Jágrův příchod připraveni. Dres s číslem 68 má majitel Rytířů už od úvodu sezony, kdy nebylo daleko k tomu, aby v jejich dresu naskočil do první ligy. "Na jeho případný návrat jsme pochopitelně nachystaní. Máme i dres. Teď už všechno záleží přímo na Jaromírovi," řekl deníku Sport tiskový mluvčí Kladna Vít Heral.

Pokud by Jágr zamířil do Kladna, musí být zapsán na soupisku nejpozději do středy 31. ledna, kdy v tuzemsku končí přestupní termín. Kdyby měl v jeho dresu setrvat do konce sezony, potřeboval by odehrát 15 zápasů, aby případně mohl nastupovat i v baráži o extraligu.

V takovém případě by musel nastoupit nejpozději v sobotu 3. února v Benátkách nad Jizerou, aby nemusel spoléhat na delší než čtyřzápasové série ve čtvrtfinále a semifinále play off první ligy.