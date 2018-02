Neuvěřitelný závod. Biatlonista Michal Krčmář získal ve sprintu senzační olympijské stříbro!

Neskutečný, životní výkon předvedl na olympijských hrách biatlonista Michal Krčmář. Ve sprintu vybojoval stříbrnou medaili, o pouhé čtyři sekundy zaostal za Němcem Peifferem!

Pchjongčchang - Také druhý biatlonový sprint na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu přinesl české výpravě medaili, Michal Krčmář skončil druhý a navázal na sobotní bronz Veroniky Vítkové. Na vítězného Němce Arnda Peiffera ztratil jen 4,4 sekundy, třetí byl s odstupem 3,3 sekundy na Krčmáře Ital Dominik Windisch.

Sedmadvacetiletý Krčmář prožil nejpovedenější závod v kariéře. Jeho maximem ve Světovém poháru bylo loňské třetí místo ze stíhačky v Ruhpoldingu. Díky bezchybné střelbě a rychlému závěrečnému kolu získal první medaili z velké akce.

"Neuvěřitelné. Jsem šťastlivec, protože jsem měl dobré podmínky na střelnici a… Omlouvám se, nemám slov. Je to krásný den," řekl Krčmář a utíral si slzy štěstí. Emocím se neubránil a ani nechtěl. "Je to obrovské zadostiučinění. Moc děkuju klukům z týmu, kteří mě táhli nahoru. Bez nich bych tady teď nebyl," dodal.

Už ze druhé položky odjížděl Krčmář druhý se zhruba sedmisekundovou ztrátou na rovněž bezchybného Peiffera. Na posledním mezičase 500 metrů před cílem se před něj těsně dostal Rakušan Julian Eberhard, ale Krčmář v závěru vystupňoval tempo a vrátil se na stříbrnou pozici. "V posledním kilometru jsem si říkal, že tam nechám všechno, s tím jsem se do toho položil. Medaile vyšla, ale Arnd byl lepší," řekl Krčmář. Před Eberharda se o sedm desetin sekundy dostal ještě Windisch.

Od zlata Krčmáře dělilo jen 4,4 sekundy. "Je to samozřejmě kousek a zlato je zlato. To si možná řeknu až časem, ale teď mi je jedno, jakou má medaile barvu. Já mám radost, že jí mám. Je to má první velká medaile," řekl.

Do pondělní stíhačky z českých reprezentantů postoupil již jen 29. Ondřej Moravec. Jednou minul vleže, kde navíc ztratil čas vinou vyhozeného náboje. "Špatně jsem repetýroval, takže jsem cvakal doprava, doleva, bylo to trochu bláznivé. Za chyby se platí. Možná jsem se na to měl vybodnout, nechat to tak a dopadlo by to třeba dobře. Ale to jsou kdyby, na to se nikdo neptá," řekl Moravec.

Moravec ani neběžel dobře a na vítěze ztratil více než minutu. "Doufám, že se to ještě rozjede, je tam hodně co zlepšovat. Bude nová možnost," řekl. Michal Šlesingr i Adam Václavík skončili se čtyřmi chybami v poli poražených.

Selhali také oba největší favorité. Martin Fourcade z Francie i Johannes Thingnes Bö z Norska si závod "odstřelili" třemi chybami hned při položce vleže a k medailím měli daleko. Dvojnásobný olympijský vítěz ze Soči Fourcade byl vestoje bezchybný a probil se alespoň na osmé místo. Po osmnácti závodech ale skončila série jeho umístění na stupních vítězů. Bö chyboval ještě jednou vestoje a obsadil až 31. příčku.

XXIII. zimní olympijské hry v Pchjongčchangu:

Biatlon:

Muži, sprint (10 km): 1. Peiffer (Něm.) 23:38,8 (0 tr. okruhů), 2. Krčmář (ČR) -4,4 (0), 3. Windisch (It.) -7,7 (1), 4. Eberhard (Rak.) -8,4 (1), 5. Bjöntegaard (Nor.) -17,4 (2), 6. Doll -17,6 (1), 7. Schempp (oba Něm.) -21,4 (1), 8. M. Fourcade -22,1 (3), 9. Wiestner (Švýc.) -23,5 (1), 10. Hofer (It.) -31,0 (2), …29. Moravec -1:07,9 (1), 69. Šlesingr -2:27,2 (4), 73. Václavík (všichni ČR) -2:36,6 (4).