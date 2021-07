Jiří Prskavec napodobil kolegyni Terezu Fišerovou a už po první kvalifikační jízdě, v kategorii K1, se prakticky kvalifikoval do semifinále. V úvodních rozjížďkách skončil třetí, druhé kolo je na programu v 9:00. Teď se do akce za zhruba pět minut vracejí do vody ke druhému kolu právě ženy včetně Fišerové.