Velkolepé povstání biatlonistů zašlapaných do asfaltu. Tahle horečka nemá konce

Dva dny, dvě medaile. Fantastický start českých biatlonistů na olympijských hrách v Koreji nečekal ani nejzarytější optimista.

Pchjongčchang - Během prosince trpělivě omlouvali vlastní nezdary. Snažili se mírnit nastalé rozčarování a všudypřítomnou skepsi. Dokola ubezpečovali, že jejich forma bude před vrcholem sezony gradovat.

V lednu pak na štacích v Německu a Itálii většinu kritiků přesvědčili o správnosti nastolené cesty.

A pokud přece jen nějací škarohlídi zbyli, v Pchjongčchangu pod pěti kruhy zavřeli ústa i jim. Během prvních dvou dnů olympijských bojů vybojovali čeští biatlonisté dvě medaile.

Za hrdiny jsou po zásluze Veronika Vítková a Michal Krčmář. Skromní a vstřícní sportovci, stoprocentní profesionálové, se dočkali svých prvních velkých individuálních kovů. Úspěch jim nelze nepřát. Bujarý potlesk a hlubokou poklonu si však zaslouží celý reprezentační tým. Tým s velkým T, společně prožívající jak nezdary, tak radosti.

Ne, tahle biatlonová horečka jen tak neustoupí.

"Mnozí nás v prosinci zašlapávali do asfaltu, jsem šťastný, jak se týmu podařilo odpovědět," reagoval na dva těžko uvěřitelné úspěchy šéf svazu Jiří Hamza. Záměrně jmenoval tým, nikoli jednotlivce.

Sám zprvu nemohl bronzové a stříbrné radosti uvěřit. Stejně jako oba medailisté.

"Jak jsem řekl před olympiádou, v každé disciplíně jsme schopni bojovat o medaili. Ale skutečně ji vybojovat, to je ještě jiný příběh. Pro mě v tuto chvíli příběh neskutečný," prohlásil dojatě.

Těsně před olympiádou také mluvil o tom, jak nemožné je zopakovat medailovou nadílku ze Soči. Pět cenných kovů se zdálo být nedostižnou metou. Po dvou dnech je všechno jinak. Češi mají našlápnuto a slibují, že sebeuspokojení tady nehrozí.

"Nechci říct, že si zbytek olympiády užijeme, protože tu máme spoustu závodů, ve kterých nám o něco půjde," zdůraznil šéftrenér Ondřej Rybář.

Úspěch Vítkové a Krčmáře je teď tím nejlepším příkladem pro ostatní členy týmu.

Michal Krčmář po stříbrném sprintu se slzami v očích děkoval starším reprezentačním kolegům. To oni ho léta hnali směrem nahoru, to oni ho učili a inspirovali. Teď zase může on na oplátku inspirovat je.

"Bimbo je cílevědomý, poctivý, přemýšlivý kluk. Vytvořil skvělý pár s Ondrou Moravcem, se kterým je i obyčejně na pokoji. Výborně se doplňují. Ondra Michala hodně naučil a dnes naopak Michal Ondru motivuje," potvrdil Rybář.

Biatlonový program olympiády uhání vpřed a nepřináší žádný čas na oslavy. V pondělí se jedou oba stíhací závody a Češi budou zase útočit na nejvyšší příčky. Pozice Vítkové a Krčmáře jsou více než slibné. A po dalším zlepšení jistě touží také Ondřej Moravec, Markéta Davidová, Jessica Jislová a Eva Puskarčíková.

Šest želízek v ohni, šest možností, jak ještě mohutněji rozdmýchat bezmeznou vášeň fanoušků. Tu vášeň, která se v prosinci na okamžik zdála být ta tam.