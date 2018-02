Zatímco Kanaďané dokázali vyhrát olympijské hry dvakrát po sobě, český tým čeká na medaili už 12 let. A v Turíně v roce 2006 měla odlesk bronzu. A že by to byl nudný zápas, který nic neřeší? Kdepak, oběma týmům jde o hodně. Kanada překvapila hokejovou veřejnost, když ve čtvrtfinále porazila Finsko a před zápasem s Německem se s nimi počítalo do boje o zlatou medaili. Jenže zámořský tým překvapivě podlehl houževnatým Němcům 3:4 a krach bude chtít odčinit alespoň v zápase o bronz. Nepovedené semifinále s Ruskem, kde nevstřelili ani jednu branku, budou chtít odčinit i Jandačovi svěřenci.

"Každá medaile z olympiády je pro náš hokej obrovský úspěch. Věřím, že to kluci uhrajou," říká bývalý reprezentační obránce a mistr světa Petr Čáslava. "Na takové akci chce medaili každý. Kanada se určitě dobře připraví, bude to těžký zápas," předpovídá stále aktivní hráč Pardubic.