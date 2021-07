Velký obrat se nekonal. Plíšková ve finále Wimbledonu prohrála s Bartyovou

Karolína Plíšková prohrála ve finále Wimbledonu se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou z Austrálie 3:6, 7:6, 3:6. Česká hráčka tak stále nedokázala vyhrát grandslamový turnaj.

První šanci získat "velký" titul zhatila Plíškové před pěti lety na US Open Angelique Kerberová z Německa. V sobotu v Londýně rodačka z Loun prohrála s Australankou po bez minuty dvou hodinách čisté hry.

Ve světovém žebříčku se díky první účasti ve finále Wimbledonu Plíšková posune na sedmé místo.

Poslední českou wimbledonskou vítězkou zůstává Petra Kvitova, která ovládla londýnský turnaj v letech 2011 a 2014. Slavný travnatý grandslam vyhrály i Jana Novotná (1998) a devětkrát rekordmanka Martina Navrátilová, ale ta získala všechny tituly pod americkou vlajkou.

"Užila jsem si každou minutu"

"Užila jsem si na tomhle kurtu každou minutu," řekla Plíšková po finále na kurtu a dojetím se rozplakala. Diváci ji odměnili potleskem. "Nikdy nepláču. Ash odehrála skvělý zápas. Bojovala jsem, co jsem mohla. Nakonec je jedno, jakou trofej mám, byly to skvělé dva týdny," uvedla česká tenistka.

Plíšková prožila hrůzný úvod, který připomínal finále v Římě, kde schytala od Polky Igy Šwiatekové dva "kanáry!. Zatímco Bartyová hrála rychle, využívala svůj čop a rozdělovala míče po kurtu, Plíšková působila těžkopádně a podání měla pomalejší než v předešlých zápasech. Prohrála prvních čtrnáct míčů v řadě a za 11 minut ztrácela po dvojchybě už 0:4.

Až poté ukázala nervozitu i Bartyová a po sérii chyb věnovala Plíškové své podání. Češka si ale neudržela ani svůj třetí servis. V další hře naznačila, že finále neodevzdá. Po skvělých returnech snížila na 2:5, pak si konečně udržela podání, ale první set už nezachránila.

Hra Plíškové se dostávala k úrovni, kterou se ve Wimbledonu prezentovala. Sice ztratila servis na 1:3, ale na 2:3 si pomohla esem a vzápětí po skvělý returnech srovnala krok na 3:3. Už nebyla tolik v defenzivě a najedou více kazila do té doby jistá Bartyová.

Třetí set ovládla soupeřka

Za stavu 5:5 vedla Plíšková při svém podání 40:0, jenže podcenila volej do opuštěného kurtu, poslala míč do sítě a ještě o servis přišla. Bartyová najednou podávala na vítězství, ale tíhu okamžiku neunesla. Udělala dvojchybu a po dalších minelách pustila Plíškovou do tie-breaku, v kterém získala Češka náskok 6:2 a při třetím setbolu udělala soupeřka dvojchybu.

Ani do rozhodujícího setu nevstoupila Plíšková dobře. Ve druhé hře si vybrala slabší chvilku a po další z dvojchyb a zkaženém voleji přišla o servis. Ve zbytku sady si obě hráčky ve vypjatých výměnách už podání udržely. Plíšková měla před zraky herce Toma Cruise brejkbol na 4:5, ale poslala bekhend do autu. Bartyová si připravila mečbol esem a Češka při něm trefila síť.

"Je to neuvěřitelné," řekla Bartyová a gratulovala Plíškové ke skvělému turnaji. "Naše vzájemnou souboje mám ráda a věřím, že přijdou další," dodala Australanka, která za výhru získala 1,7 milionu liber (v přepočtu 49,3 milionu korun). Plíšková za účast ve finále inkasovala před zdaněním šek na 900 tisíc liber, přibližně 23,4 milionu korun.

"Moc jsem toho před finále nenaspala a měla pochybnosti, co se stane, když… Ale je to splněný sen a doufám, že je na mě Evonne pyšná," řekla Bartyová, v open éře teprve čtvrtá hráčka, která po juniorském titulu (2011) triumfovala ve Wimbledonu i mezi ženami. Před ní to dokázaly britská tenistka Ann Haydonová Jonesová, Švýcarka Martina Hingisová a Amélie Mauresmová z Francie.

Pětadvacetiletá Bartyová hrála své druhé grandslamové finále a znovu v něm porazila českou soupeřku. Předloni v boji o titul na Roland Garros zdolala Markétu Vondroušovou. Ve Wimbledonu se stala první australskou vítězkou od triumfu Evonne Goolagongové v roce 1980.

Elise Mertensová se Sie Šu-wej odvrátily ve finále Wimbledonu s Jelenou Vesninovou a Veronikou Kuděrmětovovou dva mečboly a vyhrály 3:6, 7:5, 9:7.

Juniorka Fruhvirtová na finále nedosáhla

Tenistka Linda Fruhvirtová vypadla ve dvouhře juniorek ve Wimbledonu v semifinále. Šestnáctiletá nasazená osmička, která dosud na grandslamovém turnaji nikdy tak daleko nedošla, podlehla na londýnské trávě o rok starší Ane Mintegiové ze Španělska 3:6, 5:7.

Starší ze sester Fruhvirtových tak ve Wimbledonu nenaváže na Lindu Noskovou, která na antukovém Roland Garros získala titul a stala se první českou juniorskou grandslamovou šampionkou od roku 2014, kdy na US Open triumfovala Marie Bouzková.

Na finále nakonec ve Wimbledonu Fruhvirtová nedosáhla ani ve čtyřhře v páru s osmnáctiletou Ruskou Polinou Kuděrmětovovou. Turnajové dvojky v semifinále podlehly belgicko-finské dvojicí Sofia Costoulasová, Laura Hietarantaová 6:2, 2:6, 8:10.



Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 35 milionů liber):

Ženy:

Dvouhra - finále:

Bartyová (1-Austr.) - Karolína Plíšková (8-ČR) 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.

Čtyřhra - finále:

Sie Šu-wej, Mertensová (3-Tchaj-wan/Belg.) - V. Kuděrmětovová, Vesninová (Rus.) 3:6, 7:5, 9:7.

Juniorky:

Dvouhra - semifinále:

Mintegiová (Šp.) - L. Fruhvirtová (8-ČR) 6:3, 7:5.